Polizeipräsidium Rostock / Rollstuhlfahrer verstirbt nach ...

Rollstuhlfahrer verstirbt nach Kollision mit Transporter

Warin (LK NWM) - Am 18.02.2018 gegen 19:00 Uhr ereignete sich in der Bützower Straße von Warin ein Verkehrsunfall, bei dem ein 84-jähriger Rollstuhlfahrer lebensbedrohlich verletzt wurde und kurze Zeit später im Krankenhaus verstarb. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr er mit seinem Rollstuhl auf der Fahrbahn. Der in gleicher Richtung fahrende 24-jährige Fahrer eines Transporter Fiat Ducato erkannte den Rollstuhlfahrer zu spät und konnte einen Zusammenstß nicht mehr verhindern. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde eine Sachverständiger der DEKRA eingesetzt.

