Polizeipräsidium Rostock / Sachbeschädigung am Bürgerbüro der ...

Sachbeschädigung am Bürgerbüro der AfD in Wismar

Wismar -

Am Bürgerbüro der Partei "Alternative für Deutschland" in der Wismarer Altstadt sind am Montag, 19. März 2018, gegen 14 Uhr Graffitis festgestellt worden. Dabei wurde die Fassade des Gebäudes in der Dankwartstraße mit roter und schwarzer Farbe beschädigt. Gleichzeitig wurden mehrere Aufkleber entdeckt, die sich gegen die AfD als auch gegen die Identitäre Bewegung richten.

Die Ermittlungen gegen die bislang unbekannten Täter übernimmt die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin. Für Hinweise zur Tat werden Zeugen gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 2030 zu wenden oder die Kontaktmöglichkeit der Internetwache www.polizei.mvnet.de zu nutzen.

