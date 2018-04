Polizeipräsidium Rostock / Sachbeschädigung an Wahlplakaten in ...

Sachbeschädigung an Wahlplakaten in Wismar

Wismar - Am 09.04.2018 um ca. 23:30 Uhr meldeten aufmerksame Bürger der Polizei zwei dunkel gekleidete Personen, welche in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Wismar Wahlplakate beschädigen. Sofort eingesetzte Polizeikräfte konnten die Täter stellen. Hierbei handelte es sich um einen 22- und einen 19-Jährigen.

Durch die beiden männlichen Täter wurden insgesamt vier Wahlplakate, welche anlässlich der Bürgermeisterwahl in der Hansestadt Wismar am 15.04.2018 öffentlich aufgehängt waren, beschädigt. Sie entfernten die Wahlplakate gewaltsam von Straßenlaternen und zerrissen diese anschließend. In allen Fällen handelte es sich um Wahlplakate des AfD-Kandidaten.

im Auftrag

Mattes Pienkoß Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

