Polizeipräsidium Rostock / Sachbeschädigungen an geparkte PKW ...

Sachbeschädigungen an geparkte PKW in Schwerin

Schwerin - In der vergangenen Freitagnacht wurden in der Schweriner Weststadt durch bislang unbekannte Täter insgesamt vier PKW beschädigt. An den Fahrzeugen, welche allesamt in der Schillerstraße parkten, wurden jeweils die Außenspiegel beschädigt. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter Tel. 0385/5180-2224 od. per Online-Hinweis unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Tony Schulz Polizeihauptrevier Schwerin

