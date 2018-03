Polizeipräsidium Rostock / Sattelzug brennt auf der Autobahn 20

Sattelzug brennt auf der Autobahn 20

Schönberg - Am Mittwoch kam es gegen 01:30 Uhr aus bisher unbekannten Gründen zum Ausbruch eines Brandes an einem Sattelzug auf der Bundesautobahn A20 im Bereich Schönberg. Der LKW ist mit einer unbekannten Menge Aluminium beladen und war auf der Fahrt in Richtung Lübeck. Wegen der starken Rauchentwicklung kommt es auch zur Beeinträchtigung des Fahrzeugverkehrs in Richtung Rostock. Die Autobahn ist daher zwischen den Anschlussstellen Schönberg und Lüdersdorf in beiden Fahrrichtungen voll gesperrt.

Torsten Sprotte Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de