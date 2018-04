Polizeipräsidium Rostock / Scheunenbrand in Goldberg

Scheunenbrand in Goldberg

Goldberg - Am 12.04..2018, gegen 17:30 Uhr, kam es in der Bahnhofsstraße in Goldberg zum Brand einer Scheune. In dieser befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes laut Aussage des Besitzers Holzbohlen sowie ein Anhänger mit Zuckerpellets. In einem Anbau war zudem Heu gelagert. Neben der Scheune waren eine selbstfahrende Arbeitsmaschine (Kran) und ein LKW abgestellt. Trotz des Einsatzes von 31 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden brannten die Scheune und die Fahrzeuge vollständig ab. Personen kamen nicht zu Schaden, der Sachschaden beträgt ca. 200.000 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Nico Findeklee Polizeiführer vom Dienst

