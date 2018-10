Polizeipräsidium Rostock / Schwere Brandstiftung auf der Insel Poel

Schwere Brandstiftung auf der Insel Poel

Kirchdorf - Am 28.10.2018 um 21:33 Uhr wurde der Polizei ein Brand auf der Insel Poel in Oertzenhof in der Straße der Jugend gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Kirchdorf war beim Eintreffen der Polizei bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Es brannten fünf von insgesamt zehn Wertstoffcontainern, die zwischen zwei Mehrfamilienhäusern standen. Eine der Gebäudefassaden wurde an der Giebelseite auf einer Fläche von ca. 50 Quadratmetern beschädigt. Durch das professionelle und schnelle Handeln der Feuerwehrkräfte konnte ein größerer Schaden abgewendet werden. Die Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandes im Gebäude befanden, wurden nicht gefährdet. Der vorläufige Schaden beläuft sich auf ca. 7.500,00 Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Schweren Brandstiftung eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu tatverdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, diese dem Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841/203-0, bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.

Im Auftrag

Jan Peters Polizeihauptrevier Wismar Polizeipräsidium Rostock

