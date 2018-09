Polizeipräsidium Rostock / Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 20

Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 20

Metelsdorf -

Am Nachmittag des 20.09.2018 ereignete sich auf der BAB 20 im Bereich der Anschlussstelle Zurow, Richtungsfahrbahn Stettin ein schwerer Verkehrsunfall. Aufgrund erhöhten Verkehrsaufkommens herrschte Stop-and-go-Verkehr, in welchen sich die späteren Geschädigten einreihten. Ein nachfolgender 56 Jahre alter PKW-Fahrer nahm das Stauende offensichtlich nicht rechtzeitig wahr und kam nicht mehr zum Stehen. In der weiteren Folge kam es zu einem Auffahrunfall, in welchen drei weitere PKW involviert wurden. Die Erstmeldung, wonach eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sein soll, bestätigte sich glücklicherweise nicht. Die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr konnten sich somit auf die Sicherung der Gefahrenstelle und die Versorgung der übrigen Verletzten konzentrieren. Insgesamt sind vier Personen verletzt worden, welche zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Wismar verbracht wurden. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Stettin für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 EUR.

T. Penning Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf

