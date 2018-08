Polizeipräsidium Rostock / Schwerer Verkehrsunfall mit einem ...

Schwerer Verkehrsunfall mit einem tödlich verunglückten Kradfahrer auf der B198

Plau am See -

Am Sonntag, den 26.08.2018 ereignete sich gegen 09.40 Uhr auf der B198 zwischen den Ortschaften Plau am See und Stuer ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 64 jähriger PKW Fahrer befuhr die B198 aus Richtung Röbel kommend in Richtung Plau am See. An der Kreuzung B198 / L 17 bog dieser nach links in Richtung Ganzlin ab und übersah dabei den ihm entgegenkommenden 52 jährigen Kradfahrer. Auf der Kreuzung kam es dann zu dem folgenschweren Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Kradfahrer lebensbedrohlich verletzt wurde. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt erlag der Kradfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der PKW Fahrer und dessen Beifahrerin wurden leicht verletzt ins Krankenhaus Plau am See verbracht. Die B198 musste für ca. vier Stunden voll gesperrt werden. Ein Unfallsachverständiger der DEKRA kam zur Ermittlung der Unfallursache zum Einsatz. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzt 12.000 Euro. Durch die Kriminalpolizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hubert, Kriminalhauptkommissarin Polizeirevier Plau am See

