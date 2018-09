Polizeipräsidium Rostock / Schwerverletzter durch ...

Schwerverletzter durch Verkehrsunfall bei Sanitz

Sanitz - Am Sonntag, dem 02.09.2018, kam es gegen 16:00 Uhr auf der Gemeindestraße zwischen Blankenhagen und Völkshagen (Landkreis Rostock) zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW Polo geriet nach einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge frontal mit einem Baum. Der 23-jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt, seine Beifahrerin leicht. Beide Insassen wurden mit einem Rettungswagen in die Südstadtklinik verbracht.

Vor Ort wurden Hinweise erlangt, die darauf deuten, dass der 23-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Am geliehenen Polo entstand Totalschaden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

im Auftrag Ch. Piel Polizeirevier Sanitz

