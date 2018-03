Polizeipräsidium Rostock / Silobrand in Wismar

Silobrand in Wismar

Wismar - Am 18.03.2018, gegen 14:30 Uhr, kam es aus noch unbekannter Ursache zu einem Brand in einem Staubsilo in den Egger Holzwerken. Die ansässige Betriebsfeuerwehr und die Berufsfeuerwehr waren gemeinsam im Löscheinsatz. Durch das Feuer oder die Rauchgase wurde niemand verletzt, die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 25.000 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nico Findeklee Polizeiführer vom Dienst

