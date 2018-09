Polizeipräsidium Rostock / Sprengung eines Geldautomaten in ...

Sprengung eines Geldautomaten in Ludwigslust

Ludwigslust - Am 04.09.2018 gegen 02:47 Uhr wurde ein Geldautomat in der Lindenstraße 29 in Ludwigslust gesprengt.

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Selbstbedienungsbereich im Vorraum der dortigen Bank-Filiale. Hier sprengten sie den Geldautomaten, wodurch dieser erheblich beschädigt wurde. Ob das im Inneren befindliche Bargeld entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben oder weitere sachdienliche Informationen mitteilen können, werden gebeten sich beim Polizeihauptrevier Ludwigslust unter der Telefonnummer 03874 / 4110 zu melden.

im Auftrag

Mattes Pienkoß Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

