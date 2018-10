Polizeipräsidium Rostock / Streit endete mit Verletzungen - ...

Streit endete mit Verletzungen - Polizei ermittelt in Schwerin

Schwerin - Am 27.10.2018 gegen 17:20 Uhr kam es in der Ziolkowskistraße in Schwerin zu einem Beziehungsstreit zwischen einer 31-jährigen Frau und einem 28-jährigen Mann. In der Folge verletzte die Tatverdächtige den Mann mit einem Messer am linken Oberschenkel. Der Geschädigte musste in der Helios-Klinik stationär behandelt werden. Die Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich.

Die Kriminalpolizei Schwerin ermittelt nun zum Motiv und zum Tathergang sowie wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung.

