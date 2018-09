Polizeipräsidium Rostock / Täter nach Aufbruch von ...

Täter nach Aufbruch von Kassenautomaten in Rostock gestellt (Erstmeldung)

Rostock - Am 16.09.2018 gegen 23:51 Uhr brachen Täter zwei Kassenautomaten des Parkhauses in der Straße "Zum Zollamt" in Rostock-Warnemünde auf.

Nachdem der zuständige Sicherheitsdienst die Polizei verständigte, wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Mit Unterstützung von Kräften der Bundespolizei gelang es das Fluchtfahrzeug der Täter im Bereich Kritzmow anzuhalten und zu kontrollieren. In dem Fahrzeug befanden sich drei Männer im Alter zwischen 26 und 34 Jahren. Aufbruchwerkzeug und Bargeld konnten ebenfalls aufgefunden werden.

Gegen die Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

im Auftrag

Mattes Pienkoß Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

