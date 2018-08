Polizeipräsidium Rostock / Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB ...

Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 19, Bansower Forst Richtungsfahrbahn Berlin

Linstow -

Am 26.08.2018 gegen 09:30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A 19 zwischen der AS Krakow am See und der AS Güstrow Süd auf Höhe des Rastplatz Bansower Forst in Richtung Berlin. Der 78jährige Fahrzeugführer aus Brandenburg kam aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug, ein Opel, wurde dann nach rechts geschleudert und kam neben der Fahrbahn am Lärmschutzwall zum Stehen. Der Fahrzeugführer verstarb noch an der Unfallstelle. Die 79jährige Beifahrerin kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Der Verkehr auf der BAB 19 in Fahrtrichtung Berlin wurde über den Rastplatz Bansower Forst abgeleitet. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 1.300,- Euro.

Sündram, Polizeihauptmeister Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Außenstelle Linstow

