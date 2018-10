Polizeipräsidium Rostock / Unbekannte brechen in Karower ...

Unbekannte brechen in Karower Tankstelle ein

Wismar -

Am 04.10.2018 gegen 01:30 Uhr brachen Unbekannte in die HEM-Tankstelle in Karow ein. Ein Fenster zum Verkaufsraum wurde dabei komplett zerstört. Die Täter erlangten eine unbestimmte Anzahl an Zigarettenschachteln. Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Wismar hat am Tatort umfangreich Spuren gesichert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Es werden in diesem Zusammenhang Zeugen gesucht.

Wer hat in der Nacht vom 03.10.2018 auf den 04.10.2018 etwas Ungewöhnliches in Karow festgestellt?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeihauptrevier unter der Telefonnummer 03841 2030, bei der Internetwache www.polizei.mvnet.de oder jeder weitere Polizeidienststelle zu melden.

V. Martens Polizeihauptrevier Wismar Polizeipräsidium Rostock

