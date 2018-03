Polizeipräsidium Rostock / Unfall auf der A19 zwischen LKW und ...

Unfall auf der A19 zwischen LKW und Transporter

Malchow (LK MSP) - Am 17.03.2018 kam es gegen 05:46 Uhr auf der BAB 19, Richtung Rostock, zwischen den Anschlussstellen Malchow u. Linstow, zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Der 31-jährige Fahrer des Transporters fuhr infolge Unaufmerksamkeit auf einen vorausfahrenden LKW aus Bautzen und wurde hierbei leichtverletzt. Er kam zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Plau. An beiden Fahrzeugen sowie am Wildschutzzaun entstand Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Im Auftrag

Wolfgang Thürk Polizeipräsidium Rostock Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf Außenstelle Linstow

