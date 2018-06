Polizeipräsidium Rostock / Update zum Brand in der ...

Update zum Brand in der Recyclinganlage in Parkentin

Bad Doberan - In der Recyclinganlage Parkentin bei Rostock ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Dort sind rund 3000 Kubikmeter Recyclingmaterial aus Baustoffen und Plastik in Brand geraten. Mitarbeiter des Unternehmens hatten nach Entdeckung des Feuers noch selbst versucht, die Flammen zu löschen, waren aber erfolglos geblieben. Menschen wurden bei dem Einsatz bislang nicht verletzt. Rund 120 Feuerwehrleute aus dem Landkreis Rostock und der Hansestadt Rostock sind im Einsatz. Sie löschen mehrere große brennende Abfallhaufen auf dem Gelände und in einer Lagerhalle des Unternehmens mit Wasser und Schaum. Die Sortieranlage konnte gegen ein Übergreifen der Flammen gesichert werden. Der Qualm zog in nordwestlicher Richtung über das benachbarte Dorf Parkentin. Ein Messtrupp der Feuerwehr konnte bislang keine Gefährdung der Bevölkerung feststellen. Gegen Mitternacht wurde der Einsatz von Radladern und einem Bagger vorbereitet, um die ersten Abfallhaufen auseinanderziehen und weiter löschen zu können. Der Betreuungszug des Deutschen Roten Kreuzes ist zur Versorgung der Einsatzkräfte hinzugezogen worden. Zeitpunkt Notrufeingang: 21:05 Uhr eingesetzte Feuerwehren: Groß Schwaß, Bad Doberan, Parkentin, Nienhagen, Elmenhorst, Lambrechtshagen, Kritzmow, Kühlungsborn, Lieblingshof, Berufsfeuerwehr Rostock Gegen 05:00 Uhr am Mittwochmorgen erfolgt ein weiteres Update zum Brand. Bitte sehen Sie bis dahin von weiteren Nachfragen ab.

Nico Findeklee und Michael Fengler

