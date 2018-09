Polizeipräsidium Rostock / Verfassungswidrige Symbole in Bad ...

Verfassungswidrige Symbole in Bad Doberan

Bad Doberan - Am 20.09.2018 wurden der Polizei verfassungswidrige Graffiti an der ehemaligen Klosteranlage in Bad Doberan gemeldet.

Vor Ort wurden eine rechtwidrige Parole sowie ein Hakenkreuz festgestellt. Diese wurden mittels blauer Farbe auf einem Mauerbereich, in den Abmaßen 120 cm mal 50 cm, aufgetragen.

Die Ermittlungen zu den derzeit unbekannten Tätern wurden aufgenommen.

Zeugen, welche Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben oder weitere sachdienliche Informationen mitteilen können, werden gebeten sich beim Polizeihauptrevier Bad Doberan unter der Telefonnummer 038203 / 560 zu melden.

im Auftrag

Mattes Pienkoß Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de