Polizeipräsidium Rostock / Verkehrsunfall auf dem Bahnübergang ...

Verkehrsunfall auf dem Bahnübergang in Lüssow

Güstrow - Am 09.06.2018, gegen 10:15 Uhr, kam es auf der L14 unmittelbar vor dem Bahnübergang Lüssow in Fahrtrichtung Groß Schwiesow zu einem Verkehrsunfall. Bei diesem Verkehrsunfall wurden vier Personen leichtverletzt. Drei Personen erlitten ein Schleudertrauma, der vierte eine Prellung im Kniebereich. Zur weiteren Behandlung kamen die Verletzten in verschiedene Krankenhäuser in der Umgebung. Der Unfallverursacher übersah aufgrund von Unaufmerksamkeit den am Bahnübergang bremsenden PKW. Dieser bremste aufgrund der bereits auf Gelb geschalteten Ampel am Bahnübergang. Der Unfallverursacher prallte ungebremst auf den bremsenden PKW. Dieser wurde unter der Bahnschranke hindurchgeschoben und drehte sich auf den Bahnschienen um 180°. Der Unfallverursacher rollte nach dem Zusammenprall auf die andere Seite des Bahnübergangs und kam zum Stehen. Es entstand ein Gesamtschaden an der Bahnanlage und den beteiligten Fahrzeugen von ca. 8000EUR. Der Zugverkehr war für ca. 2h stark beeinträchtigt.

Max Weiße Polizeihauptrevier Güstrow

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de