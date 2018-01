Polizeipräsidium Rostock / Verkehrsunfall auf der B 104 mit ...

Verkehrsunfall auf der B 104 mit einer verletzten Personen

Rostock - Am 16.01.2018 ereignete sich gegen 14.00 Uhr auf der B 104 in Lalendorf ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 24-jährige PKW Fahrerin wollte auf der B 104 von der Tankstelle "STAR" in Lalendorf nach links abbiegen und verlangsamte daher ihre Geschwindigkeit. Ein hinter ihr fahrender 36-jähriger LKW-Fahrer fuhr auf Grund von Unaufmerksamkeit mit seinem LKW auf den PKW auf. Hierbei wurde die Fahrzeugführerin verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Rostock verbracht. Nach derzeitigem Stand klagte die Geschädigte nach dem Unfall über Rückenschmerzen. Am PKW entstand Totalschaden und am LKW ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Der Gesamtschaden wird auf ca. 11.000 EUR geschätzt.

Dörte Andersson Polizeiführerin vom Dienst

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de