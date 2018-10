Polizeipräsidium Rostock / Verkehrsunfall auf der BAB 19 ...

Verkehrsunfall auf der BAB 19 zwischen Linstow und Krakow

Linstow - Am 23.10.2018 gegen 16:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A 19 kurz hinter dem Rastplatz Bansower Forst in Richtung Rostock. Der 54jährige Fahrzeugführer aus Rostock kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Das Fahrzeug, ein PKW Mercedes E-Klasse, kam neben der Fahrbahn in der Nebenanlage zum Stehen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden (PKW und Nebenanlage) von ca. 10.500 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit.

Im Auftrag Jennewein Polizeihauptkommissarin Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Außenstelle Linstow

