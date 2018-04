Polizeipräsidium Rostock / Verkehrsunfall auf der BAB 20

Verkehrsunfall auf der BAB 20

Neukloster(LK NWM) - Am 28.4.2018 gegen 16:40 Uhr kam ein die BAB 20 in östlicher Richtung befahrender Pkw Mitsubishi nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich hierbei mehrfach. Die Fahrzeuginsassen, ein 50-jähriger Mann und eine 28-jährige Frau aus Greifswald, wurden schwer verletzt. Zur Bergung der Verletzten kam ein Rettungshelikopter zum Einsatz. Dazu wurde die Richtungsfahrbahn Rostock für ca. 45 min gesperrt. Beide Verletzten wurden stationär in Krankenhäuser aufgenommen. Es enstand Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. Kurz nach 19 Uhr konnte die Fahrbahn für den Fahrverkehr wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Im Auftrag

Robert Weist Polizeipräsidium Rostock Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Wismar

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de