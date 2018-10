Polizeipräsidium Rostock / Verkehrsunfall bei Kröpelin

Verkehrsunfall bei Kröpelin

Bad Doberan - Am Freitagabend kam es gegen 18:30 Uhr auf der Bundesstraße 105 bei Kröpelin zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand befuhr ein 31-Jähriger aus Bad Doberan mit seinem Motorrad Suzuki die Bundesstraße 105 von Neubukow in Richtung Kröpelin. Am Abzweig Detershagen fuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Hyundai auf die B 105 auf. Es kam zu einer Berührung beider Fahrzeuge, in deren Folge der Motorradfahrer stürzte und sich verletzte. Das Motorrad, 150 PS stark und bis zu 280 km/h schnell, kam 230 m hinter der Unfallstelle zum Liegen. Der Motorradfahrer kam aufgrund der erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 7.000 EUR geschätzt.

Ob und in welchem Umfang die Geschwindigkeit des Motorrades mitverantwortlich für den Unfall sein könnte und ob der Motorradfahrer im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, das ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei wird dabei durch einen Sachverständigen der DEKRA unterstützt. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im Auftrag M. Funk Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

