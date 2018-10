Polizeipräsidium Rostock / Verkehrsunfall bei Kröpelin

Verkehrsunfall bei Kröpelin

Bad Doberan - Am 31.10.2018 gegen 14:20 Uhr befuhr ein PKW BMW die Ortschaft Gerdshagen in Richtung Kröpelin. Hinter dem Ortsausgang bog der BMW links in eine Ackerzufahrt und übersah dabei einen PKW VW Polo, der aus Richtung Kröpelin die L 11 befuhr. Die 79-jährige Fahrerin des BMW und ihr 82-jähriger Beifahrer aus der Nähe von Kummerow wurden schwer verletzt, aber nicht lebensbedrohlich. Beide wurden in die CUK Rostock eingeliefert. Der 21-jährige Fahrer des VW Polo aus der Nähe von Wismar zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in das Klinikum Süd in Rostock eingeliefert.

Der Sachschaden wird auf 10.000 EUR geschätzt.

Die L 11 musste für eine Stunde voll gesperrt werden. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Im Auftrag Nowak, Polizeihauptkommissar Polizeihauptrevier Bad Doberan

