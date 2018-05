Polizeipräsidium Rostock / Verkehrsunfall in Warnemünde

Verkehrsunfall in Warnemünde

Rostock - Am Sonntagabend kam es gegen 17:30 Uhr in der Schillerstraße in Warnemünde zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Nach dem vorliegenden Erkenntnisstand befuhr eine 73-jährige Frau aus Warnemünde mit ihrem Fahrrad die Schillerstraße. Sie verlor das Gleichgewicht und stürzte mit ihrem Rad gegen einen vorbeifahrenden Audi. Dessen 76-jährige Fahrzeugführerin konnte mit ihrem Fahrzeug nicht mehr ausweichen.

Die Radfahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Zum Sachschaden liegen keine Angaben vor.

Im Auftrag M. Funk Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de