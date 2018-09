Polizeipräsidium Rostock / Verkehrsunfall mit 13 Verletzten in ...

Verkehrsunfall mit 13 Verletzten in Brüel

Sternberg - Am 11.09.2018 gegen 16:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Beteiligung von vier Kraftfahrzeugen und insgesamt 13 Verletzten in der Straße "Spiegelberg" in Brüel.

Ein PKW-Fahrer rangierte vor Ort mit seinem Fahrzeug. Die hinter ihm fahrenden Fahrzeuge, ein Transporter, ein PKW und ein Schulbus, hielten aus diesem Grund an. Ein weiterer Schulbus bemerkte dies zu spät und fuhr ungebremst auf den vor ihm befindlichen Schulbus auf. Hierdurch schob er diesen in der weiteren Folge auf den PKW und den Transporter. Durch die Kollisionen bedingt wurden 11 Kinder aus den Schulbussen sowie die Fahrzeugführerin aus dem PKW und der den Unfall verursachende Busfahrer leichtverletzt. Es entstand zudem ein Sachschaden von ca. 202.000 EUR.

im Auftrag

Mattes Pienkoß Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de