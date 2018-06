Polizeipräsidium Rostock / Verkehrsunfall mit Beteiligung einer ...

Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Straßenbahn in Rostock

Rostock - Am Montagnachmittag kam es gegen 15:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Rostock. In der Schleswiger Straße kollidierte ein Radfahrer mit einer Straßenbahn. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand querte ein Radfahrer am Haltepunkt Eutiner Straße die Gleisanlagen und missachtete den Vorrang der aus Richtung Lütten-Klein kommenden Straßenbahn. Trotz eingeleiteter Notbremsung durch den Fahrer der Straßenbahn kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß zog sich der der 73-jährige Radfahrer Verletzungen zu. Er wurde zum Südstadtklinikum verbracht und stationär aufgenommen. Der 49-jährige Fahrer der Straßenbahn sowie deren Fahrgäste blieben unverletzt. Am Fahrrad und der Straßenbahn entstand Sachschaden. Ein Sachverständiger der Dekra kam vor Ort. Im Rahmen der Unfallaufnahme sowie der Rettungsmaßnahmen kam es zu zeitweisen Einschränkungen im Straßenbahnverkehr.

PHM Richter Polizeirevier Rostock Lichtenhagen

