Polizeipräsidium Rostock / Verkehrsunfall mit drei beteiligten ...

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Bad Doberan -

Am Montag, den 13.08.2018 kam es gegen 17:45 Uhr im Bereich des sogenannten Westhofer Kreuzes (Schnittpunkt der L 12 / L 122) zu einem Verkehrsunfall, an welchem drei PKW beteiligt waren und zwei Personen leichtverletzt wurden. Eine 57-jährige Frau befuhr mit einem PKW VW Caddy, in dem sich eine Gruppe von Menschen mit Handicap befand, die L 12 aus Kröpelin kommend und beabsichtigte das Westhofer Kreuz geradeaus in Richtung Rerik zu überqueren. Dabei beachtete die Fahrerin das für sie an der Kreuzung geltende Verkehrszeichen 206 - STOP! - nicht und übersah den von rechts auf einer Vorfahrtstraße (L 122) aus Kühlungsborn kommenden PKW Audi Q5. Durch die Kollision des PKW Audi Q5 gegen den PKW VW Caddy wurde dieser gedreht und gegen einen am Westhofer Kreuz aus Rerik verkehrsbedingt wartenden PKW VW Golf gedrückt. Die 57-jährige Fahrerin des PKW VW Caddy sowie der 58-jährige Fahrer des PKW Audi Q5 wurden durch die Kollision leichtverletzt und kamen für weitere medizinische Überprüfungen in Krankenhäuser. Die 74-jährige Fahrerin des PKW VW Golf sowie die Mitfahrer des VW Caddy blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 45.000 EUR - alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppfirmen geborgen werden.

A. Ott-Ebert Polizeiführer vom Dienst

