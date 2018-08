Polizeipräsidium Rostock / Verkehrsunfall mit fünf verletzten ...

Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen auf der A19 im Bereich Kuchelmiß

Linstow - Am 19.08.2018 kam es gegen 18:30 Uhr auf der Autobahn 19 in Fahrtrichtung Berlin, Höhe der Anschlussstelle Krakow am See, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten und vier leichtverletzten Personen.

Der 37-jährige Fahrer eines Transporters geriet infolge einer Knallpanne nach rechts von der Fahrbahn und überschlug sich in der Nebenanlage der Autobahn mehrfach. Hierbei verletzten sich die fünf Insassen und mussten in Krankenhäuser verbracht werden. Die A19 war in Richtung Berlin für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden.

Wolfgang Thürk Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Außenstelle Linstow

