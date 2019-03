Polizeipräsidium Rostock / Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ...

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden am Bahnübergang in Neubukow

Neubukow -

Am 02.03.2019 kam es gegen 01:36 Uhr in Neubukow am Bahnübergang Keneser Tor zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Durch einen technischen Defekt löste sich beim Durchfahren einer Linkskurve der mit Gärresten gefüllte Tankanhänger vom Zugfahrzeug, kippte auf die Seite und blieb mittig auf den Gleisanlagen liegen. Dabei wurde die Schranken- und Signalanlage des Bahnübergangs beschädigt. Der Fahrer des Zuggespanns blieb unverletzt. Aus dem Anhänger liefen mehrere tausend Liter Gärreste aus. Durch die Einsatzkräfte von Landespolizei, Bundespolizei, Feuerwehr, dem Umweltamt des Landkreises Rostock und dem Abwasserzweckverband wurden umgehend alle erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung eingeleitet. Das Umweltamt des Landkreises Rostock hat die Beseitigung der Havarie angewiesen und vor Ort begleitet. Durch die Feuerwehr wurde eine Sandbarriere errichtet. Der größte Teil der ausgetretenen Gärreste konnte abgesaugt werden. In Zusammenwirken mit dem Abwasserzweckverband wurden Regenwasserkanäle gespült und abgedichtet. Trotz der raschen und fachgerechten Eindämmung und Materialaufnahme konnte nicht verhindert werden, dass Gärreste in den Panzower Bach und dem weiter verlaufenden Hellbach geflossen sind. Die Auswirkungen auf die Bäche werden durch die untere Wasserbehörde überwacht. Eine Anzeige wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung wurde durch die Wasserschutzpolizei aufgenommen. Der Bahnverkehr wurde von 01:36 Uhr bis 09:00 Uhr, bis nach Beendigung der Bergung und Reinigungsarbeiten, an der Unfallstelle eingestellt. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn wurde zur Koordinierung eingesetzt. Die Gesamthöhe des Sachschadens wird noch ermittelt.

Frank Goede Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de