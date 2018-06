Polizeipräsidium Rostock / Verkehrsunfall mit Personenschaden ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 19 zwischen Linstow und Malchow

Linstow - Am 02.06.2018 gegen 19:36 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt worden ist.

Der 52-jährige Fahrer eines Pkw BMW fuhr auf der BAB 19 aus Richtung Rostock kommen in Richtung Berlin. Zwischen den Anschlussstellen Linstow und Malchow kam der Fahrzeugführer mit seinem PKW aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei Starkregen nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach den Wildschutzzaun und kam im angrenzenden Wald an einem Baum zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde bei diesem Verkehrsunfall leicht verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Gesamtschaden beträgt ca. 42.000 EUR.

J. Schmidt Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Außenstelle Linstow

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -