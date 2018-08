Polizeipräsidium Rostock / Verkehrsunfall mit Sachschaden in ...

Verkehrsunfall mit Sachschaden in Klein Sien

Klein Sien -

Am Sonntagmorgen des 26.08.2018 gegen 09:00 Uhr wollte die 20 Jahre alte Fahrzeugführerin eines Pkw VW Polo in Klein Sien sich auf den Weg zu ihrer Arbeitsstelle begeben. Dabei übersah sie einen am Straßenrand geparkten schwarzen Pkw BMW und kollidierte mit diesem. An beiden Pkws entstand Sachschaden von ca. 1000,00 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Bützow.

Thorsten Meyer Polizeihauptkommissar Polizeirevier Bützow

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de