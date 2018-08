Polizeipräsidium Rostock / Verkehrsunfall mit schwerverletzter ...

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person nach Zusammenstoß mit der Straßenbahn

Rostock -

Am 17.08.2018 kam es gegen 15:45 Uhr im Bereich des Straßenbahn-Haltepunktes Lütten-Klein Zentrum zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einer die Fahrbahn kreuzenden Fußgängerin. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu dem Zusammenstoß, als die Straßenbahn mit Fahrtrichtung Innenstadt gerade in den Haltepunkt einfuhr und die 62 Jahre alte Fußgängerin ca. 3 Meter vor der Bahn die Schienen überquerte. Die Straßenbahnführerin leitete eine unmittelbare Gefahrenbremsung ein, konnte ihr Fahrzeug jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Die Fußgängerin stieß mit dem Kopf gegen das Führerhaus der Straßenbahn, fiel direkt zu Boden und wurde glücklicherweise nicht unter das Fahrzeug gezogen. Die Straßenbahn kam erst etwa 5 bis 10 Meter nach dem Zusammenstoß vollständig zum Stehen. Die Fußgängerin erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in den Schockraum der Uni-Klinik Rostock verbracht. Die Führerin der Straßenbahn erlitt einen Schock und befindet sich derzeit ebenfalls in Behandlung.

Polizeikommissar Soltow Polizeirevier Rostock-Lichtenhagen

