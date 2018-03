Polizeipräsidium Rostock / Verkehrsunfall mit verletztem ...

Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger, Unfallverursacher ohne Fahrerlaubnis

Goldenbow bei Boizenburg - Einen besonderen Schutzengel hatten sämtliche Beteiligte bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in Goldenbow. Ein Neunzehnjähriger, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, befuhr mit dem Pkw seines Vaters die Ostverbindungsstraße zwischen Camin und Goldenbow. Er beabsichtigte am Ortseingang Camin nach rechts auf den Caminer Weg abzubiegen. Dort machte der Sechsunddreizigjährige Anwohner mit sienem knapp einjährigen Sohn im Kinderwagen einen Vormittagsspaziergang und befand sich wenige Meter vor der Ortsverbindungsstraße Camin-Goldenbow. Als er plötzlich den deutlich zu schnell abbiegenden Pkw wahrnahm, welcher im Begriff war, direkt auf ihn und seinen Sohn im Kinderwagen zu fahren, reagierte er geistesgegenwärtig und schob den Kinderwagen samt Kind nach rechts in den anliegenden Straßengraben und versuchte zur Seite zu springen. Sein Sohn, der glücklicherweise im Kinderwagen angegurtet war, überstand den Unfall offensichtlich unverletzt. Der Vater konnte trotz des Sprunges eniene leichten Kontakt mit dem Pkw nicht verhindern und wurde dadurch verletzt. Ein Rettungswagen verbrachte ihn zur Behandlung in das Krankenhaus. Der Junge konnte wenig später in die Arme seiner glücklichen Mutter übergeben werden und lächelte. Der Fahrzeugführer wird sich nun wegen mehrerer Delikte in einem Strafverfahren verantworten müssen. Ebenfalls wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Vater des Fahrzeugführers eingeleitet.

Im Auftrag PK Hans-Erik Heuer PR Boizenburg

