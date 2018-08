Polizeipräsidium Rostock / Verkehrsunfall mit verletztem Kind ...

Verkehrsunfall mit verletztem Kind in Rostock (Warnemünde)

Rostock - Am Samstag, den 18.08.2018, gegen 10 Uhr, kam es in der Parkstraße in Warnemünde zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind.

Ein 6-jähriger Junge wollte mit seiner Oma die Straße an der Ampel bei der Jugendherberge überqueren, die für Fußgänger "grün" zeigte. Eine mit dem PKW aus Warnemünde kommende 48 Jahre alte Frau achtete nicht auf die Ampel, die für sie "rot" zeigte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Kind. Hierbei wurde das Kind schwer verletzt und musste mit Kopfverletzungen in die Klinik gebracht werden. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt.

