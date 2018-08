Polizeipräsidium Rostock / Verkehrsunfall mit verletztem Kind ...

Verkehrsunfall mit verletztem Kind in Rostock (Lütten Klein)

Rostock - Am 22.08.2018 gegen 16:14 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Rigaer-Straße / Danziger-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 12jähriger Junge verletzt wurde. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte das fahrradfahrende Kind mit einem PKW. Hierbei zog sich das Kind u. a. Verletzungen am Kopf zu. Lebensgefahr besteht nicht, das Kind verbleibt 48 h zu Beobachtung in einem Krankenhaus. Die Unfallaufnahme wurde durch die DEKRA unterstützt. Die PKW-Fahrerin erlitt einen Schock.

Im Auftrag

Torsten Fülkell Polizeipräsidium Rostock Polizeirevier Lichtenhagen

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de