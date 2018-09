Polizeipräsidium Rostock / Verkehrsunfall mit verletztem Kleinkind

Verkehrsunfall mit verletztem Kleinkind

Grevesmühlen -

Am frühen Abend des 20.09.2018 befuhr eine 31 Jahre alte, aus Schleswig-Holstein stammende, Frau mit ihrem drei Jahre alten Kind die B 104 aus Richtung Gadebusch kommend in Richtung Rehna. Aus gegenwärtig noch ungeklärter Ursache verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schlingern. Zunächst fuhr die Fahrerin auf die Gegenfahrbahn, lenkte danach nach rechts, geriet in den Straßengraben und überschlug sich. Im Anschluss konnte sie sich selbst und ihr Kind aus dem Wrack befreien. Eine Zeugin verständigte daraufhin den Rettungsdienst. Beide Insassen wurden durch den Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Schwerin verbracht. Der Grad der Verletzungen ließ sich noch nicht abschließend klären, wurde aber als nicht lebensbedrohlich eingeschätzt. Der Gesamtschaden des Unfalls belief sich auf mehrere tausend Euro. Es kam auf der B104 nur zu leichten Verkehrseinschränkungen.

Johannes Wohlschlegel Polizeirevier Grevesmühlen

