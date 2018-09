Polizeipräsidium Rostock / Verkehrsunfall mit vier verletzten ...

Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Parchim (LK LUP) - In den frühen Samstagabendstunden kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall auf dem Gelände des Jugendfördervereins Parchim/Lübz in Dargelütz. Der 37-jährige Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über seinen Transporter und stieß frontal mit einem Zaunpfosten zusammen. Durch den Zusammenstoß lösten die Airbags aus. Insgesamt vier Insassen, darunter drei Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren, wurden verletzt und vorsorglich in eine Klinik nach Schwerin verbracht. Vor Ort waren drei Rettungswagenbesatzungen sowie zwei Notärzte im Einsatz. Der Fahrzeugführer selbst blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 11.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauernd an.

Im Auftrag

Franziska Heidemann Polizeipräsidium Rostock Polizeihauptrevier Parchim

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de