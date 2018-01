Polizeipräsidium Rostock / Versuchter Enkeltrick in Kalkhorst

Versuchter Enkeltrick in Kalkhorst

Rostock - In den Vormittagsstunden des 16.01.2018 bekam eine 93-jährige Anwohnerin aus Kalkhorst einen Anruf von ihrer vermeintlichen Enkeltochter. Die weibliche Person am Telefon gab an, sich gerade beim Amtsgericht aufzuhalten und für einen angeblichen Immobilienkauf eine größere Summe Bargeld im fünfstelligen Bereich zu benötigen. Die Geschädigte, welche sich bereits ein Taxi bestellt hatte um zu ihrer Bank zu fahren, konnte nur aufgrund des schnellen Eingreifens einer aufmerksamen Nachbarin daran gehindert werden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor solchen betrügerischen Anrufen und empfiehlt Ihnen:

- Seien Sie skeptisch gegenüber Anrufern, die sich vorerst nicht mit Namen vorstellen und legen Sie bei Geldforderungen einfach auf. - Vermeiden Sie, Informationen zu Ihren finanziellen Verhältnissen preiszugeben und übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Haben Sie ein offenes Ohr und Auge für Ihre älteren Mitmenschen, welche durch diese Vorgehensweise einer erhöhten Gefahr ausgesetzt sind. - Wenden Sie sich schnellstmöglich über die 110 an die Polizei, falls sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sind.

Mehr zum Thema Enkeltrick auch unter http://www.polizei-beratung.d e/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick.html

Danny Rohde, Polizeikommissar Polizeirevier Grevesmühlen

