Polizeipräsidium Rostock / Versuchter Tankstellenüberfall in ...

Versuchter Tankstellenüberfall in Schwaan

Schwaan (LK ROS) - Am 10.9.2018 gegen 22:00 Uhr betraten zwei maskierte, männliche Personen eine Tankstelle in Schwaan. Die Angestellten flüchteten sich in einen geschützten Raum und wählten den Polizeinotruf. Kurze Zeit später flüchteten die beiden Tatverdächtigen, nach ersten Erkenntnissen ohne Beute, in unbekannte Richtung. Die Fahndungsmaßnahmen nach den Tatverdächtigen verliefen bisher ohne Feststellungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert, die jetzt ausgewertet werden. Zeugen des Vorfalls bzw. Personen, die Angaben zu den Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Bützow unter der Telefonnummer 038461-4240, der Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Im Auftrag

Stefan Hentschke Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de