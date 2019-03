Polizeipräsidium Rostock / Verwirrte Person löst ...

Verwirrte Person löst Rettungseinsatz in Rostock aus

Rostock - Am Nachmittag des 24.03.2019 kam es in der Pädagogienstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei, nachdem durch besorgte Anwohner gemeldet wurde, dass eine nackte männliche Person auf der Fensterbank seiner Wohnung steht und umher schreit. Im Zusammenwirken mit der Feuerwehr gelang es schließlich den 41-jährigen Mann in seiner Wohnung zu überwältigen und im Anschluss ärztlicher Behandlung zuzuführen.

Im Auftrag

Maik Hensel Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

