Polizeipräsidium Rostock / vom Störer zum Täter

vom Störer zum Täter

Rostock - Am Sonntag belästige ein 38-jähriger Täter in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt mehrere Passanten. Überdies erhob der tatverdächtige Mann den rechten ausgestreckten Arm zum "Hitlergruß". Die sofort eingesetzten Polizeibeamten konnten den flüchtigen Täter leider nicht mehr feststellen. Er bestieg noch vor Eintreffen der Beamten eine Straßenbahn in Richtung Nordwesten. Wegen der guten Beschreibung des Tatverdächtigen durch mehrere Zeugen ist ein am gleichen Tag bereits zuvor als Störer in dem örtlichen Bereich festgestellter Mann nun dringend dieser Tat verdächtigt. Er muss sich wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.

Torsten Sprotte Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Rostock

