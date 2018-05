Polizeipräsidium Rostock / Welle von Enkeltrickversuchen in ...

Welle von Enkeltrickversuchen in Rostock und im Umland der Hansestadt

Rostock -

Gestern kam es hauptsächlich in der Hansestadt Rostock zu mehreren Enkeltrickversuchen. Den örtlichen Schwerpunkt hierbei bildete die Rostocker Südstadt. Insgesamt acht Mal gaben sich Unbekannte als Neffen, Nichten oder Enkel aus. Hierbei nutzten die Täter ganz unterschiedliche Geschichten, mit denen sie die meist älteren Opfer überzeugen wollten, ihnen ihr Geld herauszugeben.

So erzählten die Unbekannten am Telefon, dass sie aus Süddeutschland anrufen würden oder Probleme bei einer Sparkasse in Lübeck hätten. Aber auch der Termin bei einem Notar wegen des Kaufs einer Wohnung, wofür Geld benötigt werde, wurde durch die Täter angeführt.

Das Polizeipräsidium Rostock nimmt erneut die Gelegenheit wahr, um vor Telefonbetrügern zu warnen und möchte folgende Hinweise geben:

- Seien sie misstrauisch, insbesondere wenn sich Personen am Telefon nicht mit Namen vorstellen und sich als Bekannte oder Verwandte ausgeben.

- Beenden Sie das Gespräch, wenn Ihnen der Anruf verdächtig vorkommt und Geld gefordert wird.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

- Machen Sie keine Angaben zu familiären oder finanziellen Verhältnissen.

- Vertrauen Sie nicht den im Display angezeigten Telefonnummern. Diese könnten vorgetäuscht sein.

- Informieren Sie ältere Verwandte, Bekannte oder Nachbarn über die facettenreichen Maschen der Telefonbetrüger und stellen Sie sich als Ansprechpartner zur Verfügung.

- Wenden Sie sich im Zweifel an die Polizei.

- Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind.

