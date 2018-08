Polizeipräsidium Rostock / Widerstand gegen Polizeibeamte nach ...

Widerstand gegen Polizeibeamte nach Ladendiebstahl in Rostock

Rostock - Am 27.8.2018 kurz nach 15 Uhr wurden zwei Polizeibeamte zum REWE-Markt in der Goerdelerstraße in Rostock von einem Ladendetektiv gerufen. Dieser hatte zuvor einen 38-jährigen Mann beim Ladendiebstahl auf frischer Tat ertappt. Während der Klärung im Büro des Detektiven wurde der Tatverdächtige zunehmend aggressiver und griff plötzlich einen der Polizeibeamten körperlich an. Erst durch die Anwendung von körperlicher Gewalt und dem Anlegen der Handfessel konnte der Tatverdächtige unter Kontrolle gebracht werden. Er wurde in den Zentralgewahrsam gebracht und dort eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Zu der Anzeige wegen Ladendiebstahls wird nun auch wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der Polizeibeamte erlitt Verletzungen im Gesicht sowie Prellungen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Im Auftrag

Stefan Hentschke Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle

