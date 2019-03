Polizeipräsidium Rostock / Wildunfall mit einer verletzten ...

Wildunfall mit einer verletzten Person auf der B 104 zwischen Selmsdorf und Lübeck

Grevesmühlen -

Zu einem Wildunfall mit Personenschaden kam es am 30.03.2019, gegen 10:10 Uhr, auf der B 104 zwischen Selmsdorf und Lübeck. Auf Höhe des Abzweiges nach Lauen überquerrte plötzlich ein Damhirsch die Fahrbahn. Trotz eines sofort einegeleiteten Bremsmanövers konnte der 29 -jährige Fahrer eines PKW Opel den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall lösten die Airbags in der Fahrerkabine aus. Die 31 -jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und durch Rettungskräfte in das Uni-Klinikum Lübeck verbracht. Der Fahrer und die im Fahrzeug befindlichen Kinder blieben unverletzt. Am nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Damhirsch verendete an der Unfallstelle.

Johannes Wohlschlegel Polizeirevier Grevesmühlen

