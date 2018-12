Polizeipräsidium Rostock / Wohnungseinbrecher durch ...

Wohnungseinbrecher durch aufmerksamen Nachbarn in Wismar gestellt

Wismar -

Am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr informierte ein Bewohner aus der Erwin-Fischer-Straße in Wismar die Polizei über einen Einbrecher. Zuvor hatte er bemerkt wie sich ein Mann über einen Balkon Zugang zu einer Nachbarwohnung im Erdgeschoß verschafft hatte. Der Täter hatte ein angelehntes Fenster genutzt um in die gegenwärtig nicht bewohnte aber möblierte Wohnung einzudringen. Dort hatte er sich bereits einen Fernseher und andere Gegenstände zum Abtransport auf dem Balkon bereitgelegt. Der 25-jährige Mann konnte durch die eintreffenden Polizeibeamten des Polizeihauptrevier Wismar noch vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Vorwurf des Wohnungseinbruchsdiebstahl aufgenommen.

Im Auftrag Christian Eckermann Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

