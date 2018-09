Polizeipräsidium Rostock / Zeugen gesucht - Brand in einem ...

Zeugen gesucht - Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Grevesmühlen

Grevesmühlen - Am 08.09.2018 gegen 21:30 Uhr kam es in Grevesmühlen zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus, der durch die Feuerwehren schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Durch eine starke Rußentwicklung wurden jedoch sowohl das im Haus befindliche Bekleidungsgeschäft als auch zwei darüber liegende Wohnungen beschädigt. Ein 65-jähriger Wohnungsinhaber musste vorsorglich mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht werden. Ein zweiter 22-jähriger Wohnungsinhaber kam vorübergehend unverletzt bei Bekannten unter. Ein Polizeibeamter erlitt am Einsatzort ebenfalls eine leichte Rauchgasintoxikation und befindet sich vorsorglich zur Beobachtung im Krankenhaus. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Der Brandort wurde umgehend durch die Kriminalpolizei untersucht. Da die Brandursache bisher nicht eindeutig geklärt werden konnte, wurde ein spezieller Brandursachenermittler angefordert. Die Polizei geht derzeit von einer Brandstiftung aus und führt nun intensiv die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich im Polizeirevier Grevesmühlen unter der 03881 7200 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Dörte Andersson Polizeiführerin vom Dienst

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de