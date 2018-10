Polizeipräsidium Rostock / Zeugenaufruf nach Brand in Grevesmühlen

Zeugenaufruf nach Brand in Grevesmühlen

Grevesmühlen - Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der Brandstiftung in Grevesmühlen.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand kam es am Mittwochmittag gegen 12:00 Uhr auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes in Grevesmühlen zum Brand zweier Lagerhallen. Die beiden Gebäude in der Klützer Straße brannten vollständig aus und wurden erheblich beschädigt. Aufgrund der in den Hallen gelagerten Stroh- und Heupressballen breiteten sich die Flammen mit hoher Geschwindigkeit aus. Den vier eingesetzten Wehren aus dem Umland mit 60 Kameraden gelang es jedoch, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude und Geräte zu verhindern.

Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird aktuell auf 250.000 EUR geschätzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner zum Schließen von Fenstern und Türen aufgefordert.

Die ersten Ermittlungen zu der Brandursache wurden durch den Kriminaldauerdienst übernommen. Bei dem vorliegenden Sachstand erscheinen zunächst verschiedene Ursachen möglich. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 7200, bei der Internetwache www.polizei.mvnet.de oder jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden.

Im Auftrag M. Funk Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

