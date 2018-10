Polizeipräsidium Rostock / Zeugenaufruf nach Brand in Neubukow

Zeugenaufruf nach Brand in Neubukow

Neubukow -

Durch unbekannte Täter wurde am 03.10.2018 gegen 23:00 Uhr am Markt in Neubukow ein Einfahrtstor aus Holz in Brand gesetzt.

Glücklicherweise konnte sich das Feuer nicht ausbreiten und erlosch selbständig. Dennoch kam die Feuerwehr aus Neubukow vorsorglich zum Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100,00 EUR Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Eine unverzüglich eingeleitete Suche nach möglichen Tätern verlief ergebnislos.

Am Ereignisort wurden die ersten Ermittlungen durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeihauptrevier Bad Doberan unter der Telefonnummer 038203 560, bei der Internetwache www.polizei.mvnet.de oder jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden.

Thomas Schmidt Polizeipräsidium Rostock

